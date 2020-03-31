 
 
Март 31st, 2020

Синди Кроуфорд опубликовала редкое фото с домашних родов

Знаменитость обнародовала черно-белое фото в микроблоге.

Популярная американская супермодель Синди Кроуфорд поделилась архивным снимком с домашних родов.

Так, в своем Instagram, знаменитость обнародовала черно-белое фото, на котором предстала, лежа на кровати, с новорожденным малышом на руках.

Синди решила поддержать будущих мам в разгар пандемии коронавируса и поделиться опытом домашних родов.

«Это сложное время для всех нас, но особенно мое сердце разбивается от мыслей о матерях и их партнеров… В связи с ростом случаев COVID-19 и изменением политики рождения детей в больницах, многим женщинам будет интересно узнать про мой опыт домашних родов», – написала Кроуфорд и попросила юзеров присылать ей вопросы, на которые она с удовольствием ответит.

Под постом ошеломленные юзеры признались, что впервые услышали о том, что супермодель рожала малышей дома.

«Ого, впервые слышу», «Я и понятия не имела, что ты рожала дома», «Да, Синди, нам очень интересно», «Спасибо, что подняла эту тему», «Ты невероятная женщина», — писали фоловеры под снимком.

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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