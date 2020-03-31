 
 
Март 31st, 2020

Симптомов нет: принц Чарльз вылечился от коронавируса и вышел из самоизоляции

Британские СМИ со ссылкой на представителей дворца сообщили, что 71-летнему принцу Чарльзу удалось победить коронавирус, которым он заразился ранее.

После консультаций с его врачом принц Уэльский прекратил режим самоизоляции,

— говорится в заявлении представителей резиденции принца Чарльза Clarence House.

 

Принц Чарльз

 

Напомним, в самоизоляции сын королевы Елизаветы II провел семь дней, как и полагается в соответствии с требованиями британской медицинской системы.

Через семь дней, если у вас нет высокой температуры, вам не нужно самоизолироваться,

— говорится на сайте Национальной службы здравоохранения (NHS).

 

Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз

Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз 

Напомним, ранее сообщалось, что заболевание протекало у принца в легкой форме, и он имел лишь некоторые симптомы. Теперь же и их уже не наблюдается, поэтому врачи позволили принцу прекратить режим самоизоляции. О том, был ли проведен новый тест, пока не сообщается.

А вот его супруга, Камилла Паркер-Боулз, пока должна оставаться на карантине. Напомним, ее тест на коронавирус оказался отрицательным, но, согласно правилам, для тех, кто контактировал с ранее заболевшими, карантин длится 14 дней из-за инкубационного периода.

 

Category: Мир, Новости ﻿
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