Симптомов нет: принц Чарльз вылечился от коронавируса и вышел из самоизоляции

Британские СМИ со ссылкой на представителей дворца сообщили, что 71-летнему принцу Чарльзу удалось победить коронавирус, которым он заразился ранее.

После консультаций с его врачом принц Уэльский прекратил режим самоизоляции,

— говорится в заявлении представителей резиденции принца Чарльза Clarence House.

Напомним, в самоизоляции сын королевы Елизаветы II провел семь дней, как и полагается в соответствии с требованиями британской медицинской системы.

Через семь дней, если у вас нет высокой температуры, вам не нужно самоизолироваться,

— говорится на сайте Национальной службы здравоохранения (NHS).

Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз

Напомним, ранее сообщалось, что заболевание протекало у принца в легкой форме, и он имел лишь некоторые симптомы. Теперь же и их уже не наблюдается, поэтому врачи позволили принцу прекратить режим самоизоляции. О том, был ли проведен новый тест, пока не сообщается.

А вот его супруга, Камилла Паркер-Боулз, пока должна оставаться на карантине. Напомним, ее тест на коронавирус оказался отрицательным, но, согласно правилам, для тех, кто контактировал с ранее заболевшими, карантин длится 14 дней из-за инкубационного периода.