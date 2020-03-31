Март 31st, 2020

Штамм коронавируса остается в теле даже после смерти — ученые

Коронавирус остается в теле пациентов, умерших от инфекции. Коронавирус диагностировали у 411 000 человек во всем мире, а в Украине количество больных неуклонно растет. Ученые выяснили, что вирус после смерти человека от коронавирусной пневмонии COVID-19 остается в теле — в легких. К таким выводам пришли китайские исследователи после вскрытия 29 тел пациентов.

Вскрытие также показал серьезное повреждение иммунной системы пациентов, рассказал эксперт по инфекционным заболеваниям из Первой больницы Пекинского университета Ван Гуйцян на пресс-конференции в Пекине.

Ученый добавил, что это может быть «очень важным фактором» смерти пациентом с коронавирусом.

Инфекция не только вызывает серьезные патологические изменения в легких пациента, но также приводит к выделению в небольших бронхах, что затрудняет дыхание, рассказал Гуйцян.