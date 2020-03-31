Март 31st, 2020

Сергей Лазарев показал своих детей

Певец Сергей Лазарев находится дома вместе со своим сыном Никитой и дочкой Анечкой.

В своём Инстаграм Сергей поделилась милым семейным видео, на котором ещё раз убедительно попросил всех оставаться дома. Сергей улыбается, малыши смеются, настоящая семейная идиллия.

В комментариях спрашивают, интересно, кто же снял этот ролик. Не секрет, что детьми Сергея вплотную занимается мама Лазарева Валентина Викторовна. Она обожает своих внуков. Именно Валентина Викторовна подтолкнула Сергея к тому, чтобы он решился на деток и сделал это поскорее.

Можно только пожелать артисту благополучия. Кажется,семья -это то место,где Сергей счастлив .