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Сергей Лазарев показал своих детей

лазаревПевец Сергей Лазарев находится дома вместе со своим сыном Никитой и дочкой Анечкой.

В своём Инстаграм Сергей поделилась милым семейным видео, на котором ещё раз убедительно попросил всех оставаться дома. Сергей улыбается, малыши смеются, настоящая семейная идиллия.

В комментариях спрашивают, интересно, кто же снял этот ролик. Не секрет, что детьми Сергея вплотную занимается мама Лазарева Валентина Викторовна. Она обожает своих внуков. Именно Валентина Викторовна подтолкнула Сергея к тому, чтобы он решился на деток и сделал это поскорее.

Можно только пожелать артисту  благополучия. Кажется,семья -это то место,где Сергей счастлив .

 

Tags: , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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