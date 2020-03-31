 
 
Март 31st, 2020

Родриго Алвес теперь женщина

 родриго алвесРодриго Алвес  даже на время карантина не смог отказаться от ярких нарядов. «Живой Кен» выбрал для самоизоляции эффектное платье.

Этот человек давно уже эпатирует зрителей. Не так давно он из мальчика превратился в девочку ,с помощью хирургов ,естественно.Теперь девочка хочет больше внимания.

Из-за угрозы заражения COVID-19 правительства европейских стран объявили карантин и призвали граждан не выходить из дома без крайней необходимости. Родриго Алвес самоизолировался в своем доме в Лондоне.

Бразилец, перевоплотившийся в женщину, решил даже дома выглядеть эффектно. Любитель пластики ежедневно делает укладку, макияж и тщательно подбирает наряд. В этот раз Родриго выбрал короткое розовое платье с длинным шлейфом и декольте. Образ дополнили босоножки со стразами.

«Живой Кен» устроил домашнюю фотосессию. Бразилец позировал на кресле, демонстрируя ноги и пышные формы. Алвес призвал поклонников оставаться дома, чтобы уберечь себя и своих близких от заражения коронавирусом.

Фанаты оценили яркий «кукольный» наряд Кена. «Красотка!», «Просто куколка!», «Очаровательная Барби!», «Какая эффектная блондинка!» — высказались фолловеры.А кто эти люди-остается только догадываться.

 

Tags: , , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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