Март 31st, 2020

Родриго Алвес теперь женщина

Родриго Алвес даже на время карантина не смог отказаться от ярких нарядов. «Живой Кен» выбрал для самоизоляции эффектное платье.

Этот человек давно уже эпатирует зрителей. Не так давно он из мальчика превратился в девочку ,с помощью хирургов ,естественно.Теперь девочка хочет больше внимания.

Из-за угрозы заражения COVID-19 правительства европейских стран объявили карантин и призвали граждан не выходить из дома без крайней необходимости. Родриго Алвес самоизолировался в своем доме в Лондоне.