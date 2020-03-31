Рианна снялась для британского Vogue и призналась, что хочет завести четырех детей

32-летняя певица Рианна стала новой героиней майского номера британского Vogue — звезда снялась для обложки (она представлена в двух вариантах) издания, а также дала ему большое интервью, в котором поделилась планами на будущее.

На обложке РиРи запечатлена в дюраге — бандане, которая символизирует культуру чернокожих. Изначально ее носили темнокожие рабы и представители низшего класса, но со временем дюраг стали использовать для сохранения прически, а затем и в качестве модного аксессуара. Певица стала первым человеком, который снялся для издания в дюраге. Автором съемки выступил Стивен Кляйн.

Одна обложка была снята в белых тонах, другая — в темных. Не менялся только цвет аксессуара. На одной из обложек на лице звезды написано слово «правда».

В интервью Рианна поделилась планами на будущее и рассказала, с какими стереотипами в обществе ей приходится сталкиваться.

О семье и будущем

Я знаю, что захочу жить по-другому. И главным отличием новой жизни станут дети. Через десять лет у меня будут дети — трое или четверо.

О стереотипах в обществе

Я вижу, как общество осуждает женщин, говоря что-то вроде «О, да ты неправильно все делаешь…». Оно приуменьшает вас как мать, если у ваших детей нет отца. Но единственное, что имеет значение, — это счастье, это здоровые отношения между родителем и ребенком. Единственное, что может по-настоящему воспитать ребенка, — это любовь. Если я не встречу подходящего человека, я сделаю это сама.

Об успехе ее косметики Fenty Beauty



Я в шоке от того, что люди говорят: «О боже, что заставило вас подумать сделать макияж для чернокожих девушек?». А я отвечаю: «Что? Вы думали, что это была маркетинговая стратегия? Как будто я гений?». В основном это шокирует, а затем наступает разочарование от того, что сейчас это воспринимается как что-то новаторское. На мой взгляд, это было просто довольно обычно.

О ее предстоящем альбоме

Сейчас я не могу сказать, когда следующий альбом увидит свет. Но я активно работаю над музыкой. Я не хочу, чтобы мои альбомы были похожи. Никаких правил и формата. Просто хорошая музыка, и если я ее чувствую, сразу делаю ее.

О том, как она любит проводить свободное время

Я бы предпочла поехать в Брикстон (район Лондона. — Прим. ред.). Но если я сейчас сделаю это и попробую найти ямайскую еду, это будет целое событие. Так что, если мне нужен выходной, я иду тусоваться с людьми, с которыми никогда бы не стала тусоваться. И я просто в своей тарелке. Это мне очень нравится в Лондоне.

