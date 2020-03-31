Март 31st, 2020

Ратаковски подразнила фанов откровенным фото

Эмили Ратаковски поразила поклонников своей откровенностью. Американская модель и актриса снялась полностью раздетой.

Девушка наглядно показала, как проводит время в своей нью-йоркской квартире. Эмили в условиях вынужденной самоизоляции сохраняет оптимизм. Красотка решила повысить настроение фанатам. Она поделилась с ними провокационными кадрами со своим участием.

Ратаковски попросила запечатлеть ее у окна за прозрачными занавесками. Она сняла с себя всю одежду, оставшись в кадре обнаженной. Знойная брюнетка распустила свои длинные волосы и кокетливо прикрыла грудь рукой.

Звезда фильма «Исчезнувшая» приняла выгодную позу, похваставшись достоинствами своей изящной фигуры. «Солнце сквозь наши шторы, утром на прошлой неделе», — написала знаменитость.

Фолловеры Ратаковски остались под впечатлением от ее сексуального образа и дерзкого танца. «Молодец, повышай градус!», «Секс-бомба, класс!», «Вот кто не печалится из-за коронавируса, умница», «Соседи у тебя — счастливчики!», «Да, такая красота рядом», «Карантин с вами нескучный!», «Спасибо за лекарство от уныния», «Горячая, экстраординарная и настоящая», «Муж не против?», «А вы смелая!» — отметили они.