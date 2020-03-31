Март 31st, 2020

Принц Гарри и Меган попрощались с поклонниками

Сегодня герцоги Сассекские официально перестали быть членами монаршей семьи. В связи с этим Меган Маркл и принц Гарри сообщили, что прекращают вести свои социальные сети.

Супруги больше не будут выполнять королевские обязанности, однако сохранят за собой титулы герцога и герцогини. А вот их страницы в Instagram и официальный сайт перестанут функционировать. Об этом Меган и Гарри объявили своим 11 миллионам фолловеров, написав прощальный пост.

«Вы больше не увидите нас здесь, но наша работа продолжится. Спасибо этому сообществу за поддержку, вдохновение и общее стремление сделать мир лучше. Мы с нетерпением ждем скорого воссоединения с вами. Вы были великолепны!» — поделились герцоги Сассекские.

Они затронули тему пандемии коронавируса. Супруги призвали заботиться друг о друге, потому что здоровье и благополучие родных и близких стоят на первом месте.