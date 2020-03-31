 
 
Март 31st, 2020

Президент не будет комментировать каждый пост в сети — Мендель о скандале с Ермаком

зелемендельПрезидент Владимир Зеленский не собирается реагировать на скандал с обнародованием видеозаписей, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак обсуждает назначения на государственные должности.
Об этом заявила в комментарии «Главкому» пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

«Вы хотите, чтобы президент реагировал на каждый пост в фейсбуке?» — ответила она на вопрос журналиста  о том, следует ли ожидать реакции на скандальное видео от главы государства.

В ответ на уточняющие вопросы Мендель трижды повторила: «Президент что, должен реагировать на каждый пост в фейсбуке?», И сказала: «Я вас услышала» и положила трубку.

Напомним, в воскресенье, 29 марта, Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопрос назначения на различные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Tags: , , , , | Category: Новости, Украина ﻿
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