Март 31st, 2020

Повзрослевшая дочь Алека Болдуина заставляет отца краснеть

Алек Болдуин воспитывает 24-летнюю дочь от Ким Бейсингер. Айрленд иногда заставляет звездного отца краснеть за нее.

Девушка любит принимать чувственные позы в провокационных нарядах, демонстрируя свое тело. Так, модель опубликовала серию фото, представ на них в купальнике, который подчеркнул ее пышную грудь и упругие ягодицы/

На некоторых кадрах Айрленд нарочито выставила вперед бюст. Она решила оправдать себя, невинно сообщив в подписи к снимкам, что просто хотела показать купальник/

Фолловеры Болдуин засыпали ее комплиментами. Некоторые даже заявили, что внешность Айрленд гораздо эффектнее, чем у ее кузины Хейли Бибер.

«Ну очень горяча», «Супер-секси», «Купальник огонь, а ты красотка», «Ух какие фото!», «Хейли отдыхает по сравнению с тобой», «Копия мамы», — написали пользователи.

Однако Алек не разделил восторга фанатов. Актер дал понять дочери, что он против подобных фото. «Это вирус. Он в твоей голове», — написал Болдуин