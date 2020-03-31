Март 31st, 2020

Польская PGNiG выиграла у Газпрома дело на $1,5 млрд



Польская нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что выиграла у российского «Газпрома» арбитраж на $1,5 млрд, передает РИА «Новости».



По заявлению PGNiG, Стокгольмский арбитражный суд принял окончательное решение по иску польской стороны к «Газпрому». В частности, суд изменил формулу образования цены на покупку российского газа с 1 января 2014 года.



Решение суда указывает на наличие разницы в $1,5 млрд, которая должна быть возвращена «Газпромом».



Ямальский контракт, по которому Россия поставляет в Польшу 10 млрд кубометров газа, действует до 2022 года. Польская сторона считает цену на газ по данному контракту завышенной.