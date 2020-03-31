Март 31st, 2020

Норвегия включилась в нефтяную гонку

Норвегия приготовилась нанести мощный удар по ценам на нефть, заполнив рынок сырьем с гигантского месторождения Йохан Свердруп в Северном море в условиях уже существующего переизбытка предложения. Об этом пишет Bloomberg.



Компания Equinor начала добычу сырья на месторождении в ноябре 2019 года и к декабрю вышла на 350 тысяч баррелей в сутки. Ожидалось, что летом 2020 года месторождение будет приносить 440 тысяч баррелей в день, а после 2022 года — 660 тысяч баррелей. Однако в понедельник, 30 марта, стало известно, что Equinor уже в начале мая 2020 года выйдет на уровень в 470 тысяч баррелей в сутки — то есть на 30 тысяч баррелей больше начального плана.