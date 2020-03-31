На РФ «началось военное положение»: Видео колонны военной техники в Ростове.

На подъезде к Ростову наблюдается активное перемещение большой колонны военной техники российской военщины.
Соответствующее видео опубликовал Фашик Донецкий, передает группа ИС.
«Ростов. Никакой эпидемии нет. Почти», — написал автор публикации в комментарии к видео.
Ролик снят водителем, который перемещался навстречу большой колонне военной техники.
«Смотрите сколько техники идет, прямо, конца края не видно. Началось военное положение», — отмечает автор видео, предсказывая скорое перекрытие города.
Как сообщала группа ИС, со вторника, 31 марта, в Калининградской, Вологодской и Рязанской областях РФ начало действовать расширение ограничительных мер. Власти этих колоний Кремля пошли на такой шаг по примеру Москвы и Подмосковья, а также Мурманской области, Якутии и Чечни.
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