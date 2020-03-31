Март 31st, 2020

На РФ «началось военное положение»: Видео колонны военной техники в Ростове.

На подъезде к Ростову наблюдается активное перемещение большой колонны военной техники российской военщины.





Соответствующее видео опубликовал Фашик Донецкий, передает группа ИС.



«Ростов. Никакой эпидемии нет. Почти», — написал автор публикации в комментарии к видео.



Ролик снят водителем, который перемещался навстречу большой колонне военной техники.



«Смотрите сколько техники идет, прямо, конца края не видно. Началось военное положение», — отмечает автор видео, предсказывая скорое перекрытие города.