Март 31st, 2020

Люди носят маски неправильно, заявили в ВОЗ

Нет подтверждений, что массовое ношение масок потенциально полезное, но доказано, что люди носят неправильно, — ВОЗ

Только люди, которые имеют симптомы COVID-19 или ухаживают за больными, должны носить медицинские маски. Об этом в очередной раз заявили во Всемирной организации здравоохранения.

«Нет никаких специфических доказательств, массовое ношение масок как-то потенциально полезно. Однако есть доказательства, что люди неправильно носят маски», — заявил исполнительный директор программ по чрезвычайным ситуациям в области здоровья ВОЗ, Майк Райан.

«Кроме того, существует проблема огромного глобального дефицита масок и других медицинских средств», — добавил он. В частности, от этого больше всего страдают медицинские работники, ухаживающие за больными. Эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керкхове подчеркнула, что маски нужно использовать медицинским работникам и людям, которые ухаживают за больными COVID-19, ведь они непосредственно контактируют с вирусом, в отличие от других людей.

Представители ВОЗ отметили: вирус не исчезнет сам собой. Карантинные меры необходимы, однако также правительства стран должны усилить свои усилия по преодолению пандемии. Напомним, карантинные мероприятия в Украине предусматривают рекомендацию на ношение масок в закрытых помещениях.

Как заявил представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко, носить маски — «рекомендация государства», но из-за их отсутствия полиция может провести только профилактическую беседу. «Профилактические беседы — это один из главных инструментов соблюдения требований карантина, который безусловно используют органы правопорядка», — сказал Шевченко.