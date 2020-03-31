Март 31st, 2020

Клаудиа Шиффер показала сове тело и рассказала о возрасте

49-летняя Клаудия Шиффер стала главной героиней майского номера британского Elle. В беседе с редакторами издания супермодель вспомнила самые яркие моменты своей карьеры, рассказала о минусах, связанных с мировой популярностью, и своем отношении к красоте и неизбежному старению.

Это было безумие — я чувствовала себя рок-звездой. Я даже не могла спокойно добраться до своей машины без телохранителей, которые помогали проторить путь. Фанаты прорезали отверстия в пресс-волах и пытались нас сфотографировать. У нас была охрана на каждом показе. Бывало, что я выходила на подиум, а после возвращения обнаруживала, что мое нижнее белье пропало,

— поделилась Клаудия.

Клаудия Шиффер

Шиффер также рассказала об одном из своих самых главных сожалений. Звезда призналась, что по собственной ошибке упустила возможность сняться в культовом клипе Джорджа Майкла на песню Freedom! вместе с другими супермоделями 1990-х — Линдой Евангелистой, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон и Татьяной Патитц. Это свое решение Шиффер назвала глупым:

В то время я работала со многими высококлассными брендами и подумала, что съемки в клипе не соответствуют моей стратегии на тот момент. Это было очень глупо.

Клаудия также призналась, что спокойно смирилась с неизбежным старением и без сожаления и зависти передала эстафету более молодому поколению моделей:

В свое время я получала огромное количество комплиментов. Потом я просто перешла к другому этапу и начала двигаться дальше. Тебя не обязаны всю жизнь считать красивой. Хорошо, что это было, но пришло время передать бразды правления следующему поколению. Для меня это вполне естественно. Нет никакой зависти или ревности. Не хотела бы, если бы мне сейчас предложили принять волшебную таблетку молодости, с которой я бы снова стала выглядеть на 20 лет.

В завершение беседы Шиффер дала профессиональный совет всем молодым моделям. Клаудия порекомендовала не забывать, что моделинг — это в первую очередь их работа, которую не стоит смешивать с другими сферами жизни.