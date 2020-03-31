Март 31st, 2020

Как сейчас выглядит принцеса воинов, актриса Люси Лоулесс

Королева воиной, закованная в доспехи в исполнении Люси Лоулесс является яркой вспышкой в истории сериалов 90 –х годов. Роль в сериале «Зена — королева воинов» Лоулесс получила случайно. А уж на мировую славу точно не надеялась.

Сейчас об актрисе практически нет новостей. Хотя она продолжает сниматься в кино.

Впервые в роли Зены актриса сыграла в фильме «Удивительные странствия Геракла». В этой роли Люси пришлось играть злодейку.

Роль королевы воинов должны были отдать Ванесса Эйнджел, однако незадолго до начала съемок актриса заболела. Продюсеры заменили актрису на Лоулесс. И это был успех, ведь Люси вжилась в эту роль. Как сама признавалась актриса, она сроднилась со своим персонажем. А после окончания съемок от Лоулесс не раз можно было услышать, что она скучает по Зене.

На съемочной площадки у Лоулесс закрутился роман с продюсером Робом Тапертом, ради которого она развелась с мужем. В браке с Тапертом родились двое сыновей. А от первого брака у Люси дочь Дэйзи.

Роль Зены в сериале «Зена — королева воинов» сделала Лоулесс звездой мирового масштаба. На днях актрисе исполнилось 52 года.