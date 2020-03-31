Март 31st, 2020

Фото Селены Гомес побило рекорд

Домашние фото Селены Гомес залайкали больше 3 млн юзеров. Все просто: даже дома звезда выглядит очень стильно.

Кто-то во время карантина рисует, занимается спортом, устраивает себе бьюти процедуры, читает или смотрит любимые фильмы, а Селена Гомес совершенствует свои кулинарные умения.

Так, американская певица поделилась в сети новыми фото. Снимки были сделаны на звездной кухне, когда хозяйка готовила. На фото Гомес изображена в домашнем костюме с растрепанными волосами.

Непринужденные кадры и искренность Селены сразу подкупили ее фолловеров. Всего за сутки кадры «залайкалы» более 3 миллионов пользователей. «Сердечко» поставили и мы!