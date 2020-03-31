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Эминем дал редкое интервью о семье и открыл секрет

47-летний Эминем — редкий гость подкастов, но от беседы с Майком Тайсоном для его проекта Hotboxin не отказался. Американский рэпер стал героем 19-го подкаста, рассказав о своей личной жизни и самых дорогих ему людях: 24-летней дочери Хейли Джейд Скотт и племянницах.

Хейли — единственная родная дочь Эминема и его бывшей жены Кимберли Энн Скотт, на которой он дважды был женат. По словам хип-хоп-исполнителя, он по-настоящему гордится своей дочерью.

Хейли определенно заставила меня годиться ею, ведь она окончила колледж. Она встречается с бойфрендом. У нее все в порядке,— сообщил Тайсону Эминем.

 

Эминем

Эминем

 

Хейли Джейд Скотт

Хейли Джейд Скотт
Отучившись в Chippewa Valley High School, дочь хип-хоп-звезды поступила в Мичиганский государственный университет на факультет психологии, где и познакомилась со своим бойфрендом.

Рассказывая об отцовстве, Эминем упомянул о своих племянницах, которых помогал растить.

К своей племяннице, которую помогал растить, я отношусь как к дочери, ей 26 лет. Есть еще одна, младшая, ей 17. Так что когда меня спрашивают о достижениях, которыми горжусь, я думаю о детях и горжусь тем, что смог их вырастить,— признался Эминем.

 

Эминем

 

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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