Март 31st, 2020

Эмили Ратаковски снялась обнаженной в обнимку с собакой

Звезда в стрингах и без бюстгальтера позировала лежа на полу со своим крупным псом.

Супермодель Эмили Ратаковски снялась топлес, обнимая своего собаку. Пикантным снимком звезда поделилась на своей странице в Instagram.

На фото модель запечатлена лежа на полу в одних трусах и без бюстгальтера. Также звезда надела синий легкий халат.

Ратаковски лежит на боку, согнув одну ногу в колене и обнимает своего пса. Одной ладонью модель якобы копирует лапу собаки.

В комментарии звезда пошутила, что собака устала от объятий. Снимок за несколько часов собрал почти 840 тысяч лайков.