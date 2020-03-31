 
 
Март 31st, 2020

Эмили Ратаковски снялась обнаженной в обнимку с собакой

Звезда в стрингах и без бюстгальтера позировала лежа на полу со своим крупным псом.

Супермодель Эмили Ратаковски снялась топлес, обнимая своего собаку. Пикантным снимком звезда поделилась на своей странице в Instagram.

На фото модель запечатлена лежа на полу в одних трусах и без бюстгальтера. Также звезда надела синий легкий халат.

Ратаковски лежит на боку, согнув одну ногу в колене и обнимает своего пса. Одной ладонью модель якобы копирует лапу собаки.

В комментарии звезда пошутила, что собака устала от объятий. Снимок за несколько часов собрал почти 840 тысяч лайков.

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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