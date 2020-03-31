Эмили Ратаковски показала кто ее охраняет

Эмили Ратаковски устроила провокационную фотосессию.
Актриса не скучает в период домашнего карантина. Ратаковски радует поклонников горячими снимками. Неиссякаемую фантазию модель применяет в поиске эффектных ракурсов для фото в стиле ню.
На этот раз Эмили снялась в расстегнутом платье-рубашке, под которое не надела бюстгальтер. Модель позировала на полу, демонстрируя красоту фигуры. Рядом с Ратаковски расположился ее любимый пёс Коломбо. «Он уже устал от обнимашек», — пошутила Эмили.
Поклонники восхитились новым кадром Ратаковски. «Ох, какое тело!», «Огонь!», «Я бы поменялся местами с пёсиком», — прокомментировали пользователи Instagram.
Звезда также научила подписчиков, как нужно правильно расслабляться во время самоизоляции. Обнаженная Эмили сфотографировалась с американским писателем и актером Джоном Островским в ванне. Друзья сделали смешные прически из мыльной пены, нанесли на лицо полезные маски и выпили вина
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