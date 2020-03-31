Эмили Ратаковски показала кто ее охраняет

Эмили Ратаковски устроила провокационную фотосессию.

Актриса не скучает в период домашнего карантина. Ратаковски радует поклонников горячими снимками. Неиссякаемую фантазию модель применяет в поиске эффектных ракурсов для фото в стиле ню.

На этот раз Эмили снялась в расстегнутом платье-рубашке, под которое не надела бюстгальтер. Модель позировала на полу, демонстрируя красоту фигуры. Рядом с Ратаковски расположился ее любимый пёс Коломбо. «Он уже устал от обнимашек», — пошутила Эмили.