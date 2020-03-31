Март 31st, 2020

Дочери Милы Йовович изучают русский язык

44-летняя Милла Йовович похвасталась успехами старшей дочери Эвер в изучении русского языка. Артистка продемонстрировала, как девочка читает рассказ, написанный ею на этом языке.

Голливудская актриса, выросшая в Москве, решила с ранних лет прививать своим детям любовь к родной ей культуре. Йовович вдохновила 12-летнюю дочь ежедневно уделять полчаса письму и чтению на русском языке. Итогом усердных занятий стал творческий прорыв. Эвер написала собственную сказку на русском и представила ее маме.

Звезда фильма «Пятый элемент» поделилась с поклонниками роликом, на котором наследница читает отрывок своего произведения. Видно, что девочка долго работала над своим произношением, — все слова Эва произнесла без акцента.

Видео потрясло фолловеров Йовович. «Отличный русский у вашей дочери», «Даже я порой так не разговариваю», «Я бы даже не подумала, что читает ребенок, рожденный не в России», «Умница! Мама и доча не забывают свои корни», — прокомментировали пользователи Instagram.