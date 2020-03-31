Март 31st, 2020

Дочь певицы Славы готова заменить маму

П евица Слава поделилась провокационным фото 21-летней дочери Александры. Девушка позировала на балконе в пляжном образе.

Наследница артистки приободрила фолловеров в период домашнего карантина, показав себя в сексуальном аутфите. Александра в ярком монокини, шляпе с широкими полями и розовых очках позировала у окна. «Я не унываю в ситуации с вирусом и думаю, что скоро всё закончится, ну, а пока… Запускаю челлендж #карантиннабалконе», — объявила дочь Славы.

Певица Слава поддержала флешмоб дочери. Артистка показала ее снимок поклонникам, поспешив отметить, что в бокале на фото нет спиртного. «Моя кошечка вчера загорала на балконе у себя в квартире в одиночестве. Кстати, в бокальчике — вишневая газировка», — написала звезда.

Поклонники поиронизировали над идеей Александры. «Пляжный сезон на балконе объявляю открытым», «Курорт Лас-Балконас», — прокомментировали пользователи Instagram.

Дочь Славы вернулась в Россию из Ниццы на прошлой неделе. Александра решила продолжить изучение французского языка онлайн и самоизолировалась в Москве.