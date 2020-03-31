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День рожденья сына принца Гарри и Меган обещает быть интересным

меган и сынСыну герцогов Сассекских 6 мая исполнится год.  Родители уже давно спланировали это замечательное торжество.

В период карантина у супруги принца Гарри нашлось много свободного времени, чтобы заняться личными делами. Меган сделала первые приготовления к празднованию дня рождения наследника. Бывшая актриса хочет, чтобы у Арчи было сразу два торжества: первое — с королевской семьей, а второе — с родными и друзьями Маркл в Америке.

«Праздновать будут в шотландском поместье Елизаветы II. Они уже обговорили, что это будет пикник в живописных местах Балморала. Ее Величество очень взволнована и ждет этого дня», — рассказал инсайдер.

Меган прививает сыну любовь к природе. Поэтому неудивительно, что для дня рождения выбран формат пикника на траве.

«Арчи нравится бывать на природе. Он любит смотреть на деревья, а теперь, когда он еще и научился ходить, то окружающий мир представляется ему еще более интересным», — поделился источник близкий к семье.

 

Tags: , , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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