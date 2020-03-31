Что важно знать для победы над гепатитом С

Определение вирусного гепатита С
Заболевание является инфекционным. При заражении вирусом HCV клетки печени подвергаются заражению с различной степенью тяжести. Бывает две формы заболевания:
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Острая.
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Хроническая.
В каких случаях происходит заражение
Вирус попадает в организм здорового человека во время прямого, непосредственного контакта с зараженной кровью. Это бывает в таких ситуациях:
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если человек наркозависимый и во время употребления наркотиков внутривенно используются общие шприцы или иглы;
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при переливании донорской крови. В современное время заражение таким образом происходит редко, так как сейчас предусмотрены тесты на выявление гепатита С перед переливанием;
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некоторое время назад у вас был гемодиализ;
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ваша мама болела вирусным гепатитом;
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вы имели незащищенный половой контакт с партнером, у которого обнаружили гепатит С;
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пользование интимными предметами гигиены, такими, как зубная щетка, бритвенные принадлежности и маникюрные прибор. На всех этих предметах могут находиться микроскопические частицы крови, которых достаточно для заражения;
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посещение непроверенных салонов красоты, маникюрных кабинетов, тату-салонов, стоматологических клиник, где не выполняются санитарные нормы по стерилизации и обеззараживании инструментария и оборудования.
Как лечится гепатит С в современное время
Несколько лет назад гепатит С не поддавался лечению и считался смертельным заболеванием. Для традиционной терапии применялись такие препараты как интерферон с рибавирином. У этой медицинской схемы побочные явления уничтожали весь эффект от приема лекарств, и пациенты не выдерживали эти проявления, бросая лечение.
Инновационные лекарственные средства купируют патологический процесс и вирус уничтожается.
Противовирусные препараты создаются на основе четырех компонентов:
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Софосбувира.
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Ледипасвира.
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Даклатавира.
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Велпатасвира.
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Важные факты про инфекцию гепатита С
Насколько долго вирусные частицы сохраняют свою жизнеспособность и вероятность к заражению?
Инфекция выживает на поверхностях при обычной температуре около 15 часов как минимум, а максимально вирус живет четыре дня.
Для проведения дезинфекции необходимо использовать раствор с одной частью обычного отбеливателя для быта и десятью частями воды. Необходимо пользоваться перчатками для мытья поверхностей, на которых есть кровь.
В быту пользуйтесь только своими принадлежностями для личной гигиены.
Защита печени при вирусном гепатите С
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необходимо прекратить употребление алкогольных напитков;
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посещение врача с опытом в гепатологии желательно:
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применение противовирусных препаратов ;
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необходимо придерживаться диеты. Не ешьте жареные продукты, острая пища исключается. Желательно употреблять продукты, приготовленные на пару или вареные.
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