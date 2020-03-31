Март 31st, 2020

Что важно знать для победы над гепатитом С

Определение вирусного гепатита С

Заболевание является инфекционным. При заражении вирусом HCV клетки печени подвергаются заражению с различной степенью тяжести. Бывает две формы заболевания:

Острая. Хроническая.

В каких случаях происходит заражение

Вирус попадает в организм здорового человека во время прямого, непосредственного контакта с зараженной кровью. Это бывает в таких ситуациях:

если человек наркозависимый и во время употребления наркотиков внутривенно используются общие шприцы или иглы;

при переливании донорской крови. В современное время заражение таким образом происходит редко, так как сейчас предусмотрены тесты на выявление гепатита С перед переливанием;

некоторое время назад у вас был гемодиализ;

ваша мама болела вирусным гепатитом;

вы имели незащищенный половой контакт с партнером, у которого обнаружили гепатит С;

пользование интимными предметами гигиены, такими, как зубная щетка, бритвенные принадлежности и маникюрные прибор. На всех этих предметах могут находиться микроскопические частицы крови, которых достаточно для заражения;

посещение непроверенных салонов красоты, маникюрных кабинетов, тату-салонов, стоматологических клиник, где не выполняются санитарные нормы по стерилизации и обеззараживании инструментария и оборудования.

Как лечится гепатит С в современное время

Несколько лет назад гепатит С не поддавался лечению и считался смертельным заболеванием. Для традиционной терапии применялись такие препараты как интерферон с рибавирином. У этой медицинской схемы побочные явления уничтожали весь эффект от приема лекарств, и пациенты не выдерживали эти проявления, бросая лечение.

Инновационные лекарственные средства купируют патологический процесс и вирус уничтожается.

Противовирусные препараты создаются на основе четырех компонентов:

Софосбувира. Ледипасвира. Даклатавира. Велпатасвира.

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Важные факты про инфекцию гепатита С

Насколько долго вирусные частицы сохраняют свою жизнеспособность и вероятность к заражению?

Инфекция выживает на поверхностях при обычной температуре около 15 часов как минимум, а максимально вирус живет четыре дня.

Для проведения дезинфекции необходимо использовать раствор с одной частью обычного отбеливателя для быта и десятью частями воды. Необходимо пользоваться перчатками для мытья поверхностей, на которых есть кровь.

В быту пользуйтесь только своими принадлежностями для личной гигиены.

Защита печени при вирусном гепатите С