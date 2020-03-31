Март 31st, 2020

Бочкарева смыла косметику и никто не испугался

Наталья Бочкарева,звезда сериала «Счастливы вместе» ,представила своим фанатам уникальную возможность увидеть себя в естественном виде. Актриса показала, как выглядит без косметики и роскошных нарядов.

Бочкарева позировала сразу после душа. Она оставила мокрые волосы распущенными. Звезда прикрылась теплым банным полотенцем. На честном селфи хорошо видны лицо инстадивы и ее пышная грудь. Актриса дала понять, что гордится своей внешностью.

«Вот вы часто пишете и говорите, что звезды красивые только потому, что на них всегда тонна косметики. И любого, если накрасить, можно сделать суперзвездой! А я считаю, что лучшая косметика для женщины — это всё-таки ее чистота. Как вам такой поворот?» — поинтересовалась Наталья. Она добавила хэштеги: «без косметики» и «красота спасет мир».

Поклонников Бочкаревой впечатлила ее откровенность и самоуверенность. «Ты, зайка, красива в любом виде. Ну, а естественную красоту еще никто не отменял. Ты огонь», «Шикарная женщина», «Милашка наша, очень идет естественность», «Упругое тело!» — восхитились подписчики.