Март 31st, 2020

Бельгийская школьница стала самой юной жертвой коронавируса в Европе







Newsru.co.il передает: Власти Бельгии сообщили о том, что в результате заражения коронавирусом умерла 12-летняя гражданка этой страны, где подтверждено в общей сложности около 12000 случаев заболевания и скончались 513 человек, причем 98 умерли за последние сутки – согласно информации сайта Covid19Info.Live



Бельгийская школьница стала самой юной жертвой коронавируса на территории Европы, сообщает во вторник, 31 марта, новостное агентство The Associated Press.



Накануне от этой болезни скончался 14-летний португалец Витор Годиньо, который умер в минувший понедельник в больнице Сан-Себастьян.



Юноша увлекался спортом и был игроком местной футбольной команды . Он страдал псориазом, но никаких других хронических заболеваний у Витора не было. Ранее сообщалось о 16-летней француженке Жюли Э., которая также умерла, заразившись вирусом COVID-19.