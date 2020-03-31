Март 31st, 2020

Арнольд Шварценеггер играет в шахматы с своим ослом

Звезда «Терминатора» продолжает поставлять в соцсети контент со своими домашними питомцами. В этот раз Арнольд Шварценеггер решил развлечь себя игрой в шахматы во время самоизоляции, а его оппонентом в игре выступила ослица Лулу. На фото видно, как она двигает шахматную фигурку.

«Вот вам ежедневное обновление о жизни Лулу — она не лучший партнёр для игры в шахматы, но очень старается. Если вы откладывали на потом что-то вроде изучения шахмат со своей семьёй, используйте время, которого вам так не хватало» — пишет Арни.