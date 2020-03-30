 
 
Март 30th, 2020

Заразившегося коронавирусом Пласидо Доминго госпитализировали в тяжелом состоянии

Пласидо Доминго

Пласидо Доминго
Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Испанский оперный певец Пласидо Доминго госпитализирован в мексиканском городе Акапулько с коронавирусом. Об этом сообщает CNN.

Представитель легендарного 79-летнего тенора уточнил телеканалу, что Доминго попал к врачам из-за осложнений. Сейчас у него все хорошо, он реагирует на лечение и идет на поправку, заверил он.

22 марта стало известно, что у испанского оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус. Тенор рассказал, что вместе с семьей он находится в самоизоляции. Все его родные чувствуют себя хорошо, однако у самого Доминго был кашель, поднялась температура, в связи с чем он и решил сдать тест на инфекцию.

Category: Мир, Новости ﻿
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>