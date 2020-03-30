Март 30th, 2020

ВОЗ уточнила информацию о путях заражения коронавирусом — важно знать!





Всемирная организация здравоохранения уточнила информацию о путях распространения коронавируса, передачи COVID-19 от человека к человеку. На сайте ВОЗ сообщается, что инфекция не распространяется через воздух — только капельным путем от больного человека и через поверхности, на которые попали его выделения из дыхательных путей.



Просто присутствие в месте, где ранее находился больной, не грозит заражением. Коронавирус можно получить непосредственно от больного, если приблизиться к нему почти вплотную (согласно ВОЗ, на расстояние менее метра), — либо через поверхности, на которые попали капельные выделения больного.



Через кожу коронавирус не передается, инфекция должна попасть на слизистые оболочки рта, носа или глаз — и потому ВОЗ настоятельно рекомендует не трогать лицо руками, находясь в общественном пространстве, и особенно в таких публичных местах, как супермаркеты или аптеки.



Эту рекомендацию сложно соблюсти, если вы занимаетесь спортом на уличных спортплощадках, или если ваши дети играют на общих детских площадках. Именно поэтому такие места в городах сейчас закрыты.



Источником заражения может стать дверная ручка, кнопка лифта, лестничные перила, наличные деньги, кредитная карточка, насос на автозаправочной станции, кран на умывальнике в общественном туалете — любой предмет, к которому вы прикасаетесь вне стен своего дома. ВОЗ рекомендует мыть руки как можно чаще и непременно делать это после возвращения домой — лучше всего водой и мылом, чтобы не пересушить кожу рук. Спиртовые стерилизующие средства поберегите для крайних обстоятельств, когда воды и мыла нет под рукой.



Выходя из дома за покупками, не толпитесь в очередях — это сейчас по-настоящему опасно. Если приходится стоять в очереди (например, на измерение температуры у входа в супермаркет или в кассу), держите рекомендованную минздравом двухметровую дистанцию, в том числе и от кассира. Этого сейчас требует не только гигиена, но и простая вежливость — даже если вам «море по колено», помните, что люди вокруг вас избегают близких контактов и не будут рады близкому соседству.



Обязательное измерение температуры у входа в учреждения и торговые заведения может лишь ускорить распространение эпидемии, если израильтяне не научатся стоять в очередях цивилизованно, не напирая на впереди стоящих и не дыша друг другу в затылок.



https://news.israelinfo.co.il/health/85692