Март 30th, 2020

Влюбленного Бена Аффлека сфотографировали на прогулке с Аной

47-летний Бен Аффлек с головой окунулся в новый роман с Аной де Армас. Влюбленные вышли на прогулку в окрестностях Лос-Анджелеса, несмотря на пандемию коронавируса.

Пара попала в объективы папарацци. Они не старались скрыть свои чувства от фотографов.Пара страстно целовалась,обнималась и держалась за руки.

Экс-супруг Дженнифер Гарнер выбрал расслабленный образ в стиле casual. Он надел футболку, жакет и джинсы, завершив образ бейсболкой.

Ана тоже поставила комфорт на первое место. Она надела вельветовое худи вишневого оттенка и облегающие джинсы.

Недавно Ана де Армас стала героиней провокационной фотосессии. Из-за пандемии задерживается премьерный показ нового фильма об агенте 007, в котором актриса сыграла роль девушки Бонда.