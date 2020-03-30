Март 30th, 2020

Вера Брежнева напомнила о себе пикантным снимком

Вера Брежнева,которая только недавно вернулась с Америки,как и все,находится на карантине и проводит время дома.

Исполнительница порадовала поклонников снимком в домашней атмосфере. Звезда надела нюдовый топ с глубоким декольте и порадовала поклонников прекрасными формами.

Вера смотрела прямо в объектив. Даже дома она не стала отказываться от макияжа с акцентом на естественность. Пышная укладка супруги Константина Меладзе тоже явственно свидетельствовала, что, несмотря на карантин, Брежнева заботится о своей внешности.

«Берегите себя. Оставайтесь дома. Целую и обнимаю вас на расстоянии», — написала Вера в Instagram.

Расслабленный образ исполнительницы хита «Любовь спасет мир» восхитил ее поклонников. «Красивая какая», — первой обратилась к певице Лена Перминова. «Вы слишком хорошо выглядите для этого мира», «Идеальность, «Красавица! Такая нежная!», «Ой, какая красивая», «Красотка», — присоединились к комплиментам другие фолловеры.