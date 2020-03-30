Март 30th, 2020

В Подмосковье объявили комендантский час — Путин двое суток находится неизвестно где

Уже более двух суток Путин находится неизвестно где и не дает публичных выступлений или интервью. В российских соцсетях вызава удивление ситуация, когда Путин официально не выступал перед камерами двое суток, а все его выступления идут в записи. Все это происходит на фоне массовой переброски войск РФ в Московскую, Ленинградскую области, Сочи и на Кавказ. Кроме того, странным оборазом в отдельных регионах РФ местные власти пытаются вводить комендантский час.

Управление МВД по Московской области начало проверку в отношении полицейских, которые сообщили местным жителям о введении комендантского часа в регионе.

Ранее в соцсетях появилось видео, снятое вечером 29 марта. На записи видно машину с мигалкой, из которой по громкоговорителю объявляют о том, что в регионе введен комендантский час, а жителям запрещено выходить на улицу с 8 вечера до 8 утра.

В МВД заявили, что информация о комендантском часе не соответствует действительности. «Сотрудникам полиции полагалось проинформировать граждан о необходимости соблюдения режима самоизоляции», — отметили в управлении.