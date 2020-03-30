Март 30th, 2020

В Лондоне похитили коллекционные пистолеты Джеймса Бонда

Общая стоимость похищенного – свыше 120 тысяч долларов.

В Лондоне злоумышленники похитили пять пистолетов, которые использовали в съемках фильмов о Джеймсе Бонде.

Как сообщает местная полиция, дом, в котором было оружие, «обчистили» 23 марта около 20:00. Неизвестные забрали пистолеты Beretta Cheetah, Walther PPK, Magnum 44, Beretta Tomcat, Llama 22. С ними Роджер Мур и Пирс Броснан снимались в фильмах «Живи и дай умереть», «Умри, но не сейчас», и «Вид на убийство».

«Многие из этих предметов незаменимы. Например, Magnum — единственный в мире, когда-либо сделанный, в котором весь пистолет изготовлен из хрома. Он имеет ствол размером шесть с половиной дюймов и деревянные рукоятки. Walther PPK был последним оружием, которое Роджер Мур использовал в «Виде на убийство», – заявил детектив.

Кроме того, копы заявили, что грабителей было трое и они убегали на серебристой машине. Общая стоимость похищенного – свыше 120 тысяч долларов.