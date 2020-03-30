В деле об убийстве группы Дятлова всплыли таинственные записки

Исследователь Валентин Дегтерев, много времени посвятивший загадке таинственного перевала Дятлова, решил обратиться к архивным документам,которые сохранились до сих пор.
В трех блокнотах собственного корреспондента газеты «Уральский рабочий» Геннадия Григорьева, участвовавшего в поисках туристов, он нашел очень интересные замечания о трагедии, разыгравшейся в Уральских горах. Журналист посетовал на то, что у Григорьева – ужасный почерк, поэтому разные исследователи расшифровывали его по-разному. Свою версию Дегтерев представил на страничке в Сети.
Григорьев, по словам Валентина, развенчивает Игоря Дятлова, которые многие считают героем. Якобы, по словам его знакомых, Дятлов был болезненно самолюбив, нетерпим к критике и обожал командовать. Когда какая-то группа туристов отказалась ему подчиниться, он сбежал от них, а потом в знак протеста объявил голодовку. По мнению Дегтерева, эти черты характера вполне могли привести к трагедии.
Судя по письму Зины Колмогоровой, у Игоря не было подруги. По мнению Валентина, это «в его возрасте просто немыслимо». Исследователь объясняет одиночество Дятлова тем, что он был страстно влюблен в Колмогорову и больше никого не замечал.
Дегтерев также приводит драматическую деталь из блокнота Григорьева: «Он умер ухватившись за березу. Видимо пытался удержаться на склоне. Или пытался подняться с ее помощью. Сейчас это сказать уже сложно, но видимо подъем этот был самым сложным делом в жизни Игоря.
Кроме того, отмечает Валентин, в каждом рюкзаке нашли фляжки со следами питьевого спирта. «Значит вариант с отравлением метанолом имеет все права на существование. Конечно, никто обследования этих фляг не проводил», – констатирует журналист.
Также Григорьев якобы написал, что тела, найденные у костра, были полностью обнажены, а вот ноги Золотарева, Дубининой и Колеватова были обмотаны в одежду, снятую с туристов, лежавших у огня. «Интересно,а эти вещи были сняты с трупов или с еще живых людей?» – задается вопросом Дегтерев.
«История эта темная и грязная. Никакого расследования не было. Было одно укрывательство и уголовное преступление со стороны тех кто расследовал это дело в 1959 году», – заключает он.
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