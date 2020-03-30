Март 30th, 2020

В деле об убийстве группы Дятлова всплыли таинственные записки

Исследователь Валентин Дегтерев, много времени посвятивший загадке таинственного перевала Дятлова, решил обратиться к архивным документам,которые сохранились до сих пор.

В трех блокнотах собственного корреспондента газеты «Уральский рабочий» Геннадия Григорьева, участвовавшего в поисках туристов, он нашел очень интересные замечания о трагедии, разыгравшейся в Уральских горах. Журналист посетовал на то, что у Григорьева – ужасный почерк, поэтому разные исследователи расшифровывали его по-разному. Свою версию Дегтерев представил на страничке в Сети.

Григорьев, по словам Валентина, развенчивает Игоря Дятлова, которые многие считают героем. Якобы, по словам его знакомых, Дятлов был болезненно самолюбив, нетерпим к критике и обожал командовать. Когда какая-то группа туристов отказалась ему подчиниться, он сбежал от них, а потом в знак протеста объявил голодовку. По мнению Дегтерева, эти черты характера вполне могли привести к трагедии.