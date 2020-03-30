Март 30th, 2020

«Уже психую» — Деми Мур сфотографировалась с собакой на голове

В условиях карантина очень важно сохранять чувство юмора и не падать духом. Рецепт 57-летней Деми Мур такой: взять собаку младшей дочери Таллулы, посадить ее себе на голову, сделать снимок и порадовать своих многочисленных поклонников. Главное — довольны все: и крохотный пес, которому, судя по снимку, весьма комфортно сидится на голове у актрисы, и интернет-пользователи, которые не прошли мимо фотографии и щедро одарили ее лайками.

Деми, твоя новая «шапка» очень красивая! И кажется очень теплой,

— справедливо отметили они.

Милый питомец 26-летней Таллулы уже успел стать главным героем ее инстаграма. Маленький четвероногий друг дочери актрисы явно скрашивает ее будни во время самоизоляции. Ну и заодно радует и ее подписчиков.

Таллула Уиллис

Скаут Уиллис