Ученые научились выращивать глаза

Макулодистрофия — это наиболее распространенная причина слепоты у пожилых людей. Потеря зрения вызвана смертью фоторецепторов из-за дегенерации пигментного эпителия сетчатки (RPE-клеток), которые обеспечивают их питанием. Теперь ученые планируют пересаживать новые RPE-клетки, сформированные из эмбриональных стволовых клеток.

Одним из препятствий при трансплантации тканей, полученных из стволовых клеток, является риск отторжения. Поэтому ученые по всему миру работают над созданием универсальных клеток, которые не будут вызывать иммунный ответ.

В Каролинском институте же создали эмбриональные стволовые клетки, способные «скрываться» от иммунной системы. Используя редактирование генов CRISPR/Cas9, они удаляли молекулы класса HLA, которые располагаются на поверхности клеток. Именно по ним иммунная система понимает, произошли ли клетки изнутри организма или их внедрили снаружи. Стволовые клетки, в которых отсутствовали эти молекулы, не отторгались.