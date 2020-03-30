Цены на нефть пробили 18-летнее «дно» после решения Трампа

Рынок нефти продолжает катиться по наклонной на фоне ускорения пандемии коронавируса, которая охватила более 200 стран мира и более 720 тысяч человек.После решения президента Дональда Трампа продлить до 30 апреля карантинные меры в США, где число зараженных превысило 140 тысяч, а число летальных исходов — 2,5 тысячи, фьючерсы на американский сорт WTI пробили отметку 20 долларов за баррель.

Котировки на бирже NYMEX в Нью-Йорке опускались до 19,92 доллара — нового минимума с февраля 2002 года.

Майский фьючерс на нефть Brent к 12.05 мск подешевел на 8,66%, до 22,77 доллара за бочку, также оформив минимальные значения за последние 18 лет.

Июньский контракт, который станет ближайшим после экспирации 31 марта, стоит стоит 26,38 доллара, теряя 6,38%. «Масштабы уничтожения спроса (на нефть в мире), которые мы наблюдаем, являются абсолютно беспрецедентными», — сказал в эфире Bloomberg TV Бен Лаккок, сопредседатель управления торговли второго по объемам в мире частного нефтетрейдера Trafigura.

По его оценкам, избыток предложения на глобального рынке на март составляет от 16 до 19 млн баррелей в сутки, а на апрель — достигает 22 млн баррелей, причем эта цифра постоянно растет.

При мировой добыче около 100 млн баррелей в сутки пятая часть этого объема де-факто никому не нужна.

В ближайшие месяцы около миллиарда баррелей, извлеченных на поверхность, окажутся без конечного спроса и хлынут в хранилища, свободные мощности которых составляют 700-800 млн баррелей, оценивает Лаккок.

При этом, подчеркивает он, важно понимать, что заполнить все резервуары равномерно будет проблематично, и нефть придется хранить в танкерах, которые станут плавучими хранилищами.

Чтобы привести рынок к балансу и запустить процесс «уничтожения предложения», цены должны упасть до 10 долларов за баррель, прогнозирует Лаккок. «Нам потребуется низкие цены, чтобы заставить людей прекратить извлекать на поверхность сырье, которое в данный момент не нужно миру. Мы имеем шок по спросу более чем на 20 млн баррелей в день, нам негде хранить всю эту нефть», — констатирует он.