Трамп отказался дать охрану принцу Гарри и Меган Маркл

Дональд Трамп заявил, что США не планируют оплачивать расходы на безопасность британского принца Гарри и Меган Маркл. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

«Я — большой друг и поклонник королевы Елизаветы II и всей Великобритании. Сообщалось, что Гарри и Меган будут жить в Канаде. Теперь они переехали из Канады в США. Тем не менее США не будут платить за обеспечение их безопасности. Они сами должны платить», — сказал Трамп.

Принц Гарри и его жена Меган Маркл переехали из Канады в США 27 марта. Они прилетели в Лос-Анджелес частным рейсом перед закрытием границ между Канадой и США. Пара планирует обосноваться в одном из районов города недалеко от Голливуда. Там проживают мать Маркл, а также многие ее друзья.

8 января принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских. Они заявили, что в дальнейшем планируют отказаться от финансирования из госбюджета и стать финансово независимыми.

Гарри и Меган перестанут представлять британскую корону 31 марта.