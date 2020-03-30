Март 30th, 2020

Тайну, как древние египтяне резали камни, удалось раскрыть

Тайну, как древние египтяне резали камни, удалось раскрыть — весь секрет в вибрации режущего материала, считают энтузиасты из Кемерово, которые провели эксперимент.

Мастер уверяет, что смог понять по какой технологии древние египтяне резали огромные плиты камня для пирамид. Он показывает, как мягкая медь при обработке начинает резать твердый камень.

Суть метода довольно проста. Мастер проводит медную трубку в камень под действием вибрации. На похожей технологии сегодня работают многие станки, но у древних египтян, само собой, никакой электроники не было.Мастер же показывает, как создать примитивный аналог станка на механических узлах. Скорость прорезания породы мала, но метод действует.