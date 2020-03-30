Март 30th, 2020

Шварцнеггер прокатился на Харлее по Малибу

Фанаты и поклонники великого Арни могут за него порадоваться. Недавно Шварценеггер был замечен на мотоцикле Harley-Davidson.Пересаживаться на мотороллер он пока не будет.

Не смотря на 62 летний возраст, Арнольд выглядит на Харлей вызывающе. Возможно, таким образом компания из Милуоки пытается встряхнуть калифорнийскую общественность.

«Даааа… старенький Арни стал, ни кого время ни щадит, разве что Ротару.

Что то вот смотрю на фотографии и на фоне Арни Харлей кажется каким то маленьким»,»ААА, он вернулся! SkyNet запустили? Мы все умрём?!?! Джон Конор должен всех спасти!!!»,»Арни как всегда The Best!»-сразу начали комментировать фанаты.

Многие вспомнили,как Арни совсем недавно прокатился на мотороллере ,который выглядел игрушечным в сравнении с актером.