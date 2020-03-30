Съемки «Доктора Стрэнджа 2″ начнутся по графику

Студия Marvel не намерена отказываться от заявленного ранее съемочного графика фильма «Доктор Стрэндж 2″. Как сообщает издание Collider, режиссер Сэм Рейми и другие вовлеченные в проект специалисты продолжают работу в условиях действующих ограничений в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Отметим, что съемки должны стартовать в конце июня 2020 года с прицелом на премьеру в мае 2021 года. Финальную версию сценария картины подготовит Майкл Уолдрон, который ранее был привлечен к созданию сериала о другом популярном персонаже комиксов — Локи.
Ране стало известно, что «Доктор Стрэндж 2″ сюжетно окажется связан с сериалом «ВандаВижен», а его главная героиня Алая Ведьма станет одним из ключевых персонажей сиквела. Напомним, что студия Marvel была вынуждена заняться поисками нового режиссера для продолжения после того, как в январе 2020 года от участия в проекте отказался создатель первой серии Скотт Дерриксон, Стороны решили не продолжать сотрудничество из-за неких «творческих разногласий».
«Доктор Стрэндж» вышел в прокат в 2016 году и собрал около 700 миллионов долларов. Главную роль исполнил британский актер Бенедикт Камбербэтч.
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