Март 30th, 2020

Съемки «Доктора Стрэнджа 2″ начнутся по графику

Студия Marvel не намерена отказываться от заявленного ранее съемочного графика фильма «Доктор Стрэндж 2″. Как сообщает издание Collider, режиссер Сэм Рейми и другие вовлеченные в проект специалисты продолжают работу в условиях действующих ограничений в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Отметим, что съемки должны стартовать в конце июня 2020 года с прицелом на премьеру в мае 2021 года. Финальную версию сценария картины подготовит Майкл Уолдрон, который ранее был привлечен к созданию сериала о другом популярном персонаже комиксов — Локи.

Ране стало известно, что «Доктор Стрэндж 2″ сюжетно окажется связан с сериалом «ВандаВижен», а его главная героиня Алая Ведьма станет одним из ключевых персонажей сиквела. Напомним, что студия Marvel была вынуждена заняться поисками нового режиссера для продолжения после того, как в январе 2020 года от участия в проекте отказался создатель первой серии Скотт Дерриксон, Стороны решили не продолжать сотрудничество из-за неких «творческих разногласий».

«Доктор Стрэндж» вышел в прокат в 2016 году и собрал около 700 миллионов долларов. Главную роль исполнил британский актер Бенедикт Камбербэтч.