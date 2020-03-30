Март 30th, 2020

Саудовская Аравия приготовилась к следующему удару по РФ. Второй нокаут Москва не переживет.

Саудиты даже в ущерб себе готовы добивать РФ. О чем это говорит? Страны ОПЕК во главе с Саудовской Аравией и Америка четко осознают — до полного выдавливания России с рынков осталось совсем немного. Потом, когда от дохлой вяликосвиньи уже ничего не будет зависеть, страны сами договорятся о восстановлении рынка. Но, это уже будет без Московии. Аминь. То есть — земля экс-РФ стекловатой.







Саудовская Аравия приготовилась сделать очередной ход в нефтяной войне с РФ и в мае 2020 года увеличит экспорт нефти, сообщает Reuters.



По данным агентства, в апреле после окончания действия соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти королевство, как и анонсировало ранее, увеличит добычу до 12,3 миллиона баррелей сырья в сутки. По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), которую приводил Bloomberg, сама Саудовская Аравия потребляет 3,15 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, королевство в апреле сможет поставлять на экспорт примерно 9,15 миллиона баррелей в сутки. Для сравнения, до развала сделки в декабре 2019 года — феврале 2020-го экспорт Саудовской Аравии держался на уровне около 7 миллионов баррелей в день.



С мая Эр-Рияд планирует еще сильнее надавить на Россию в нефтяной войне и увеличить экспорт до 10,6 миллиона баррелей нефти в сутки. Сделать это планируется за счет сокращения объемов потребления сырья, используемых для электрогенерации, и снижения потребления внутри страны. Вместо нефти для этих целей будет использоваться газ.