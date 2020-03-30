 
 
Март 30th, 2020

Самая красивая модель в мире поделилась фото в бекини

белла хадид5Белла Хадиди,как все обычные люди,тоже соблюдает карантин. О чем писала неоднократно на своей странице в Интсраграм. Модельный бизнес остановил свою работу и девушке не остается ничего другогокак общаться с поклонниками через интернет.

На новом фото,которое разместила Белла в Инстаграм,она в бекини загорает возле бассейна.

«Немного  витамина D»- подписала фото девушка.

Белла Хадид всегда выглядит непревзойденной на подиумах и фотосессиях. Однако для такого результата она много работает над собой. Регулярно посещает косметолога, сбалансировано питается, а также не забывает о физических нагрузках.

Tags: , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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