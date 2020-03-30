Март 30th, 2020

Робби Уильямс вернулся в семью

Робби Уильямс находился в режиме самоизоляции на протяжении трех недель. На карантине музыкант оказался после возвращения из Австралии в Лос-Анджелес.

Певец оставался в своем особняке, но не видел ни жену, ни четырех детей. Теперь, после истечения всего срока карантина, Робби наконец-то смог встретиться со своими родными.

Супруга звезды поделилась видео, которое невозможно смотреть без умиления. Музыкант идет по дороге по направлению к своим детям: семилетней Феодоре и пятилетнему Чарлтону.

Малыши сразу же побежали навстречу к отцу, только заметив его приближение. Певец и сам бросился к детям.

«Спустя три недели мы снова вместе! Мы безумно рады встретиться с нашим папой после длительного карантина», — написала Айда в Instagram. Воссоединение семейства получилось невероятно нежным и душевным.

Недавно у супругов родился четвертый ребенок, его выносила суррогатная мать.