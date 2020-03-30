Март 30th, 2020

Пройти тест на уровень английского и выбрать курсы для занятий

В какую страну вы бы ни приехали, зная английский язык, вы легко наладите общение, потому что на нем говорят полтора миллиарда людей на нашей планете, и английский занимает второе место в мире по количеству разговаривающих на нем.

Все мы учили иностранный язык в школе, кто долгих 5-6 лет, а кто еще дольше. Но из школьной программы, как правило, никто ничего не помнит, ну может пару фраз. Это происходит потому, что школьники не замотивированы на обучение, они просто не понимают, зачем им нужен иностранный язык.

С возрастом приходит понимание и чувство сожаления, что не запаслись знаниями. Но переживать не стоит, вы можете выучить язык онлайн в удобное для вас время и за тот срок, который себе установите: хотите вы изучить язык в совершенстве или достаточно просто разговорного варианта.

Преимущества онлайн-обучения

Школа EnglishDom предлагает бесплатно пройти тест на уровень английского, чтобы понять, насколько вы знаете или не знаете этот иностранный язык. Вы определите свой уровень владения языком по всем параметрам:

слуховое восприятие речи,

уровень чтения,

словарный запас,

знание грамматики.

В результате вы узнаете рекомендуемый курс для вашего уровня. Занятия ведутся по скайпу и начинаются с бесплатного пробного урока. Вам нужно только оставить заявку на сайте и в течение пяти минут вам позвонит методист, чтобы согласовать время пробного урока. На основе оценки вашего текущего уровня знаний составляется план эффективного изучения языка, в зависимости от выбранной цели. EnglishDom предлагает следующие курсы:

для начинающих,

разговорный английский,

средний уровень,

английский для продвинутых,

бизнес язык: от собеседования до переговоров,

английский для IT,

для сдачи ЕГЭ,

обучение с носителем, чтобы разговаривать без акцента,

для путешествий,

подготовка к экзаменам FCE, IELTS, TOEFL, если вы планируете работать за границей,

специализированный, для любой профессии,

корпоративный, для ваших сотрудников.

Для вас подбирается индивидуальный преподаватель, который подойдет вам по целям изучения, интересам, характеру. Ведь очень важно почувствовать «своего» человека, тогда каждое занятие будет приносить не только знания, но и радость.

Занятия проходят по коммуникативной методике Кембриджа и Оксфорда. Разговаривать вы начнете с первого урока и упор делается именно на разговор. Используются новейшие технологии и инновации для обучения, ролевые и грамматические игры, дискуссии на разные темы. Занимайтесь с желанием, а опытный преподаватель построит процесс обучения так, чтобы ваша поставленная цель была выполнена.