Март 30th, 2020

Просто не понимаем. Ученые подтвердили наличие мимики у кошек





Канадские исследователи показали, что кошки выражают свои эмоции не только мурлыканьем, но и «выражением лица», просто не все люди это понимают.

Психологи считают, что чтению мимики кошек можно научиться.



Более 6000 участников исследования в 85 странах, подавляющее большинство из которых были владельцами кошек, смотрели короткие видеофильмы о кошках, а затем оценивали настроение животных. Средний балл правильной оценки настроения животных составил чуть менее 60 процентов, то есть зачастую люди просто пытались угадать настроение.



Тем не менее, 13 процентов участников эксперимента выступили довольно хорошо, набрав 75 процентов или выше. Исследователи подчеркивают, что эти результаты очень важны.



«Кошки рассказывают нам многое своими лицами, и если вы действительно опытны, вы можете это заметить», — сказала автор статьи Джорджия Мейсон, поведенческий биолог в Университете Гвельфа в Онтарио. По ее словам, «кошек трудно читать», но не совсем невозможно.



Женщины, которые составляли три четверти участников, показали результаты лучше, чем мужчины, но не намного. Молодые люди добились большего успеха, чем пожилые люди. Но наиболее опытными в угадывании кошачьих чувств были люди с профессиональным опытом работы с кошками, в том числе ветеринары.



«Они могут быть читать эмоции животных от природы, и поэтому они становятся ветеринарами. Но у них также есть много возможностей учиться понимать животных», — сказала Мейсон.



Ученые давно знают, что люди сильно зависят от улыбок, нахмурившихся бровей и других движений лица, чтобы судить о том, что чувствуют другие. По словам Мэйсон, исследователи все больше интересуются пониманием выражений животных.



Несколько исследований были сосредоточены на собаках. Но Мейсон и ее коллеги обнаружили только одну рецензируемую статью о выражениях морд кошек, несмотря на их популярность в качестве домашних животных.



Мейсон и ее коллеги говорят, что результаты новой работы ценны, потому что люди, как правило, менее привязаны к кошкам, чем к собакам, и относятся к ним более небрежно. По ее словам, свидетельство того, что кошки создают «выражения лиц», которые могут обнаружить некоторые люди, может привести к появлению инструментов, которые помогут владельцам домашних животных и ветеринарному персоналу лучше понимать кошек.