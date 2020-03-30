Март 30th, 2020

Porsche и Boeing совместно начали разрабатывать летающие машины

Ежедневно дороги по всему миру бороздят миллионы автомобилей. И многие из них часами стоят в пробках без возможности свернуть с перекрытого пути.



Конечно, было бы здорово, когда нельзя двинуться вперед, просто взлететь. И хотя уже не один год предпринимаются попытки подарить машине крылья, пока к чему-то масштабному они не пришли. Но теперь за дело взялись два транспортных гиганта - Porsche и Boeing — и, возможно, совсем скоро мы сможем приобрести свой собственный летающий «Порш». Концепт от коллаборации двух гигантов транспортной отрасли многообещающая. /Фото: dailytechno.org Концепт летающего автомобиля давно захватил умы инженеров и разработчиков транспорта. Ведь, как ни крути, а по воздуху передвигаться значительно проще и быстрее. К тому же, перенос части наземного транспорта в небо значительно бы разгрузил автомагистрали и городские проезжие части, и столь глобальная на сегодняшний день проблема, как пробки могла бы стать менее серьезной. Концепт летающих машин может решить проблему пробок на дорогах. /Фото: vladtime.ru Попытками превратить наземные средства передвижения в воздушные уже давно и многообещающе занимаются сразу несколько небольших компаний, занимающихся концептом летающих автомобилей и такси. Среди них наиболее опытными и передовыми считается, к примеру, Aurora Flight Sciences из Вирджинии, а также компания Kitty Hawk из Калифорнии, чьи специалисты уже несколько лет занимаются разработкой проекта по созданию аэротакси. Аэротакси от Kitty Hawk. /Фото: ecotechnika.com.ua Именно эти компании также были привлечены Porsche и Boeing для проектирования их видения летающего автомобиля. Справедливости ради, следует уточнить, что Boeing ранее уже занимался созданием электрического летательного аппарата с возможностью вертикального взлета и посадки (eVTOL). Разработка прошла довольно успешно: недавно многообещающий «крылатый гаджет» прошел свой первый испытательный полет. Летающий аппарат EVTOL от Boeing. /Фото: enn.com По результатам прошлогодних исследований, проведенных сотрудниками компании Porsche Consulting, рынок летающих транспортных средств для города наберет быстрые темпы развития к 2025 году. И коллаборация двух столь крупных корпораций как Porsche и Boeing могут стать одним из тех импульсов, которые приблизят воплощение амбициозных планов в реальности. Разработки машин на крыльях идут давно. /Фото: hi-news.ru Один из руководителей высшего звена компании Porsche AG Детлев фон Платен озвучил стратегию корпорации в контексте разработки летающего автомобиля: «Компания Porsche надеется увеличить область своего влияния, как производителя спортивных автомобилей и автомобилей премиум-класса. В дальнейшей перспективе это может означать завоевание и третьего пространственного измерения. Сейчас мы комбинируем силы двух ведущих международных компаний для того, чтобы обеспечить нам выход на новый сегмент рынка, который появится в самом ближайшем будущем». Совсем скоро мы можем получить летающий автомобиль. /Фото: futuro.in.ua