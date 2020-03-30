 
 
Март 30th, 2020

Наркозависимая Дана Борисова снова сорвалась

дана борисоваПоследние несколько лет, прямо перед глазами неравнодушных зрителей, разворачивается жизненная драма  Даны Борисовой, которая отчаянно борется с наркозависимостью.

Совсем недавно легендарная ведущая армейского магазина праздновала 2 года трезвости. Однако, в недавних прямых эфирах поклонники заметили, что Борисова выглядит неадекватно: опухшее лицо, заплетающийся язык, беспорядок с волосами. Отпираться было бесполезно и ведущая призналась, что сорвалась.

«Срывы — это часть выздоровления, нормальная рабочая часть», — оправдалась Дана.

Тем не менее, поклонники попытались ее пристыдить, и предложили обратиться за помощью к  наркологу, наблюдающему Борисову все эти 2 года. Возможно ,с помощью опытного специалиста,женщина все-таки сможет победить опасную зависимость.  В ином случае все может закончиться очень плохо.

Tags: , , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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