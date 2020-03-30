Март 30th, 2020

Надя Дорофеева показала,как развлекается с мужем в постели

Надя Дорофеева рассказала как они с мужем переносят изоляцию.

«Сначала ты все отрицаешь, а потом осознаешь всю степень важности соблюдения карантина и находишь плюсы. Спустя 5 дней мы с Вовой наотдыхались и поняли, что пора что-то делать: начали заниматься спортом три раза в неделю, осваивать медитацию, читать каждый день, готовить столько, сколько в жизни не приходилось.»-написала девушка.

«В самом начале было больше паники: после каждой прочитанной статьи мы находили у себя признаки коронавируса. Сейчас стали спокойнее, потому что соблюдаем карантин. Главное — думать о будущем и что-то делать уже сейчас, учитывая все обстоятельства.

Это время я использую, чтобы восстанавиться, изучать новое и побыть с близкими. После карантина мечтаю увидеть друзей и крепко их обнять. Еще мечтаю о концертах, конечно!»-добавила звезда.