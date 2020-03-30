Март 30th, 2020

На Филиппинах потерпел аварию самолет

Во время взлета загорелся самолет в аэропорту столицы Филиппин Маниле. Все восемь человек ,которые находились на борту,погибли.

Самолет Westwind 24 авиакомпании Lion Air должен быть совершить рейс из столицы Филиппин в Японию. По предварительной информации, самолет совершал медицинскую эвакуацию по заказу Министерства здравоохранения страны.

На борту находились четыре члена экипажа, врач, медсестра, а также гражданин Канады и гражданин США. Транспортировать больного в сопровождении врачей должны были в аэропорт Ханеда, Токио, для дальнейшего оказания помощи.

Во время взлета самолет загорелся и рухнул на землю. По данным руководства аэропорта, все находящиеся на борту погибли.

Властями было принято решение о закрытии взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Манилы для проведения расследования причин авиакатастрофы.